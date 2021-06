De Sommet steet ganz am Zeeche vum Erneiern vun den transatlanteschen Relatiounen.

Mam Biden erwaard ee sech eng méi einfach Relatioun, wéi mat deem sengem Virgänger Trump.

Aner Sujete si Cyberattacken, den Impakt vun der Klimakris op d'Sécherheet an d'Kooperatioun tëscht der Nato an der EU.

Lëtzebuerg ass duerch de Premier Bettel an den Arméiminister Bausch zu Bréissel vertrueden.