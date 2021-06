E Sonndeg den Owend gouf déi nei Koalitioun vum designéierte Regierungschef Bennett ugeholl. Et sinn am ganzen 8 Parteien, vun alle politesche Borden.

Et ass eng Koalitioun vun 8 Parteien, Mëtt Lénks bis Riets, ugefouert vum Jair Lapid an Naftali Bennett. Et ass déi éischte Kéier zanter Laangem, dass keng ultraorthodox Partei mat an der Koalitioun ass, dofir awer fir d'éischte Kéier eng arabesch Partei. Déi islamesch-konservativ Ra'am vum Mansur Abbas ass souguer een zentrale Bestanddeel vun der potentiell neier Regierung.

Hiert gemeinsaamt Uleies war et , fir den Netanjahu no 12 Joer aus der Regierung ze kréien.