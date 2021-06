Véier Joer ass et hier, dass 8 Persounen eng Bijouterie op der Markusplaz zu Venedeg wollten iwwerfalen.

Déi Verdächteg konnten elo festgeholl ginn. Si goufen an Éisträich, Estland a Finnland gepëtzt, sou déi italienesch Police e Méindeg. Si géifen zu enger Band gehéieren, déi vun Estland aus agéiert a sech op d'Iwwerfale vu Luxus-Bijouterie spezialiséiert huet.

Am Mäerz 2017 haten déi arméiert Verdächteg ënner anerem Damp-Bommen gezünt, fir d'Mënschen op der Markusplaz ofzelenken. Vill Leit sinn a Panik geroden a fortgelaf, een Tourist huet awer eng Policepatrull begéint a si informéiert. De versichten Iwwerfall gouf gestéiert an d'Gangster hu sech duerch d'Bascht gemaach.

D'Band soll och fir Iwwerfäll am korsesche Bastia an zu Insbruck an Éisträich responsabel sinn. Dobäi goufen 2016 an 2017 Bijouen am Wäert vu ronn enger Millioun Euro geklaut.