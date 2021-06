Déi kathoulesch Kierch huet eng nei Spendecampagne fir d'Renovéierung vun der bei engem Groussbrand uerg beschiedegter Kathedral Notre-Dame gestart.

Fënnef bis sechs Milliounen Euro wäre fir d'Aarbechten am bannenzegsten Deel vun der Kathedral Notre-Dame néideg, dat huet den Äerzbëschof vu Paräis Michel Aupetit matgedeelt. Zil wär et, d'Kathedral op deen neiste Stand ze bréngen an dobäi "hir Identitéit an de Geescht vun der chrëschtlecher Traditioun ze erhalen."

Mat de Sue sollen nei Féierungen duerch d'Kierch fir déi järlech sechs Millioune Visiteuren entwéckelt ginn wéi och nei Miwwelen, Luucht- a Soundsystemer kaaft ginn.

Um Daachstull vun der Kathedral Notre-Dame war de 15. Abrëll 2019 wärend Renovéierungsaarbechten ee Feier ausgebrach. Grouss Deeler vum Daach an en Tuerm waren doduerch an de Koup gefall. Iwwer 800 Milliounen Euro Spende goufe scho gesammelt oder zougesot, fir den Neesopbau vum Gebai ze finanzéieren. Fir d'Renovéierungsaarbechten am bannenzegsten Deel ass d'kathoulesch Kierch zoustänneg. Eng Partie Kënschtler hu schonn zougesot, sech ouni Bezuelung dorunner ze bedeelegen.

De Franséische President hat d'Reouverture vun der Kathedral bis zu den Olympesche Spiller zu Paräis 2024 versprach.