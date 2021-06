Bei Protester géint Policegewalt an der US-Stad Minneapolis goufen 3 Mënsche blesséiert an eng Fra koum ëm d'Liewen.

E Mann war mat sengem Auto kuerz virun Hallefnuecht an de Grupp Demonstrante gerannt, déi géint déidlech Policeschëss op e Schwaarzen Ugangs Juni protestéiert. Kuerz nom Accident hunn Demonstranten de Verdächtegen aus sengem Gefier gezunn an hunn Zeienaussoen no op hien geschloen. D'Police wier séier op der Plaz gewiescht an hätt de Mann festgeholl. Hien huet missen am Spidol behandelt ginn.

D'Hannergrënn vum Virfall sinn nach onkloer, sou d'Police, et sollen Drogen an Alkohol am Spill gewiescht sinn.