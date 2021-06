D'Bezéiungen tëscht China a Russland, den Ofzuch aus Afghanistan an eng nei strategesch Ausriichtung, dat sinn d'Theme vum Nato-Sommet e Méindeg.

Den US-President Joe Biden huet direkt am Ufank vum Sommet verséchert, datt d'USA fest zur Nato géinge stoen. D'Verhältnis vu sengem Virgänger Donald Trump zur Nato war schwiereg a gepräägt vun eegenen Decisiounen - beispillsweis dem Ofzuch vun den Truppen aus Afghanistan - wéi och vun Zweiwel an dem Sënn vun der Militärallianz. Den Joe Biden huet bei sengem éischten Nato-Sommet zu Bréissel verséinlech Téin ugeschloen. Beim Optakt huet hie betount: "D'Nato ass wierklech wichteg fir d'US-Interessen. Ech wëll, dass ganz Europa weess, datt d'USA hei sinn." D'Bekenntnis zur Allianz huet hien als "helleg" bezeechent. Den Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg huet betount: "Haut (14.6.2021) wäerte mir een neit Kapitel an den transatlantesche Bezéiunge lancéieren."

D'Staats- a Regierungscheffen, de Xavier Bettel an de Jean Asselborn vertriede Lëtzebuerg zu Bréissel, hunn iwwerdeems e Méindeg kloer Positioun géintiwwer Russland a China bezunn. D'Verdeedegungsallianz wäert sech no jorelaanger Zréckhalung däitlech méi intensiv mat de potentielle Bedrohungen duerch China ausenanersetzen. Doropper hu sech déi 30 Memberstaate virum Nato-Sommet zu Bréissel gëeenegt. "De wuessenden Afloss vu China a seng international Politik kënnen Erausfuerderungen hunn, déi mir als Allianz gemeinsam ugoe mussen", heescht et an enger Erklärung, déi vun alle Staats- a Regierungscheffen ënnerschriwwe gouf.

Fir d'éischte Kéier gëtt d'Land vun der Nato dozou opgeruff, seng "international Verflichtungen anzehalen" an der "Roll als Groussmuecht" gerecht ze ginn. D'Nato wär besuergt iwwert eng "Politik vun Zwang", déi am Géigesaz zu Grondwäerter vun der Allianz stinn a Beräicher betreffen, "déi fir d'Sécherheet vun der Allianz relevant sinn", heescht et an der Erklärung.

Weider huet de Stoltenberg erkläert, datt d'Nato gemeinsam op den Opstig vun der Volleksrepublik reagéiere misst. Dëst géing wirtschaftlech, politesch an och militäresch gëllen. "China réckelt méi no un eis erun", sou den Nato-Generalsekretär. Et géing op der Hand leien, "datt China eis Wäerter net deelt".

D'Bezéiunge vun der Nato zu Russland sinn dem Stoltenberg no un engem Déifpunkt ukomm, wéi zanter dem Kale Krich net méi. Russland géing weider géint Wäerter a Prinzippie vun der Allianz wéi och géint international Verflichtunge verstoussen, heescht et an der Erklärung vum Sommet. Soulaang Russland net beweise géif, datt et Vëlkerrecht a seng international Verflichtungen a Verantwortlechkeeten anhält, kéint et am Verhältnis zu Moskau och kee Retour zum "Business as usual" ginn, sou d'Nato-Memberen.

D'Nato wär awer esouwuel géintiwwer China wéi och Russland zum Dialog bereet.