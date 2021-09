Zanter dësem Freideg genéissen d'Dänen nees d'Liewen wéi virum Ausbroch vun der Epidemie. Skepsis un dësem Virgoe kënnt awer vun der WHO.

D'Epidemie ass ënner Kontroll. Mir hunn e Rekord-Impftaux. Dofir kënne mer d'Spezial-Reegelen, déi mer am Kampf géingt de Covid-19 agefouert haten, elo ophiewen, sou den dänesche Gesondheetsminister Magnus Heunicke.

Am Quartier vun Nyhaven an der Dänescher Haaptstad Kopenhagen sinn d'Maske gefall, d CovidCheck ass Passé. Domat ass Dänemark dat éischt Land an Europa, wou all d'Aschränkungen ofgeschaaft sinn. Zanter dem Ufank vun der Pandemie sinn d'Dänen u sech konstant deenen anere Länner e Schratt viraus. D'Regierung vu Kopenhagen war déi éischt, déi Mëtt Mäerz 2020 e Confinement agefouert hat. Scho fir de Joreswiessel koumen nees éischt Lockerungen. De Coronapass gouf en Avant-Première am Abrëll dëst Joer agefouert.

Mir hunn nach ëmmer eng Krankheet ënner eis, déi ganz ustiechend ass. Awer mir hunn och e puer ganz, ganz staark Waffen, Impfungen, Tester a sou weider, an eiser Gesellschaft, sou den Dänesche Gesondheetsminister weider.

D'Däne sinn Impfteuropameeschter. Mat 87 Prozent vun der Populatioun, déi op d'mannst eng Dosis huet. Quasi déi ganz Populatioun iwwer 65 Joer, 96%, ass komplett geimpft. Eng drëtt Dosis ass bannent den nächste Méint virgesinn. Do dernieft gëtt Massiv getest, mat och engem héije Séquençage. En Ensembel, deen optimistesch stëmmt.

Ech mengen, et ass super, dat Dänemark d'Restriktiounen ophieft. Et gëtt zum Beispill méi einfach, de Metro ze huelen, sou e Mann op der Strooss.

Et deet gutt, datt d'Restriktiounen erëm opgehuewe sinn. Ech hunn et nach net gemierkt, awer ech ginn net dacks an d'Disco. Ech mengen déi Leit, déi Owes erausginn, si wierklech frou, sou eng Dänin.

E Samschdeg den Owend hunn 50.000 Dänen den éischte grousse Concert zanter iwwer annerhallwem Joer, zanter dem Ausbroch vun der Covid-19-Pandemie an Europa, erlieft. Zu Kopenhagen, wou déi lokal Band Minds of 99 opgetrueden ass.

Wierklech - wat ass Corona? Éierlech, wéi mir hei ukomm sinn, hunn ech mer nach gesot: Wow, wat vill Leit. Awer elo hu mer et ganz vergiess. Et ass einfach genial, hei ze sinn, sou eng Fra um Concert.

Méi Skeptesch dogéint sinn déi Responsabel vun der WHO.

Et ass richteg, datt virun enger Zäit, den Europäeschen Berodungsgrupp en Impftaux vun ongeféier 80 Prozent vun der Populatioun recommandéiert huet. Awer dat war zu engem Zäitpunkt, wou nach keng, méi iwwerdrobar a virulent Varianten, Suerge gemaach hunn. Wei wäert de Virus an Dänemark evoluéieren? Ginn nach net geimpft Leit d'Affer vun den aktuellen Lokerungen? Wäert sech de Virus elo op d'Kanner konzentréieren, déi nach net geimpft sinn? Froen, déi den Ament am Raum stinn, sou Direkter vun der WHO fir Europa Hans Kluge.