Ënnert anerem gouf an dësem Ofkommes festgehalen, dass Autoen a Whisky vun der Zollfräiheet profitéieren.

Ausserdeem solle jonk Britte méi Fräiheete kréien, fir an Australien ze liewen an do ze schaffen. Dësen Deal wier e "Gewënn fir d'Jobs, Entreprisen an de fräien Handel", huet den australeschen Handelsminister Dan Tehan betount. Et ass nämlech den éischten Deal fir Groussbritannien zanter dem EU-Austrëtt.

Groussbritannien ass ee vun de gréissten Handelspartner vun Australien. Virun 1973, also éier d'Britten Deel vun der EU an dem Bannemaart goufen, war Australien esouguer hire wichtegsten Handelspartner.