Am Sträit ëm staatlech Subventioune musse Boeing an Airbus 5 Joer laang keng Strofe bezuelen. Doriwwer si sech d’EU an d’USA en Dënschdeg eens ginn.

Dëse Waffestëllstand soll et erlaben, an den nächste Joren eng definitiv Léisung ze fannen.