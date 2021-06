Den onheelbar kranken Alain Cocq ass en Dënschdeg am Alter vun 58 Joer an der Schwäiz gestuerwen.

De Cocq hat jorelaang fir d'Recht op Stierfhëllef gekämpft a war dowéinst 2 Mol an de Hongerstreik getrueden.



An der Schwäiz huet den Alain Cocq elo d'Stierfhëllef an Usproch geholl, wéi hien an engem oppene Bréif un de franséische President Emmanuel Macron geschriwwen huet: "Ech informéieren Iech heimat iwwert Doud an Dignitéit duerch Bäihëllef zum Suicide."

Hien ass gaange wéi hien et sech gewënscht hat, sou säi Vertrieder an Affekot François Lambert.

Den Alain Cocq huet iwwer 30 Joer laang ënner enger seelener Arterien-Erkrankung, verbonne mat vill Péng, gelidden. Hie war a senger Wunneng zu Dijon un d'Bett gefesselt, ier hie sech un eng Schwäizer Organisatioun gewannt huet. Nach am Hierscht war hie fir eng kuerz Zäit nees am Hongerstreik.

De President Macron huet zwar säi Versteesdemech geäussert, fir säi Wonsch ze stierwen, huet awer och op de Verbuet vun der aktiver Stierfhëllef a Frankräich verwisen.

An den 90er Jore war de Cocq nach am Rollstull virun den Europäesche Geriichtshaff fir Mënscherechter gezunn an hat säin Uleies a ganz Europa matgedeelt.