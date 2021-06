Dat als Reaktioun op Brand-Ballonen, déi vu palestinensescher Säit aus a Richtung Israel fléie gelooss gi sinn, an do fir verschidde Bränn gesuergt hunn.

Aus dem Gaza heescht et, dass et gréissere Schued op zwee Militärposten gouf, dass awer kee blesséiert ginn ass.

Virausgaange war deem ganzen en ëmstriddenen Ëmzuch vun israeelesche Siidler an Nationalisten duerch Jerusalem, an do och duerch muslimesch Quartieren, wat vun de Palestinenser als Provokatioun gewäert gouf.