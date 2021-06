D'Lag vun der Ernierung am Land wier "ugespaant" sot de nordkoreanesche Staatschef an enger Sëtzung vum Zentralcomité vun der Aarbechterpartei.

Obwuel een bei der Produktioun an der Industrie ëm 25 Prozent konnt bäileeën, ginn et an anere Beräicher vum Land Ofweichunge vun der Norm, esou de Kim Jong Un weider.

Wéinst den Atomwaffen- a Rakéitentester gouf d'Land jo mat internationale Sanktioune beluecht, déi d'Ekonomie schwéier belaaschten. D'Cornapandemie a verschidde schwéier Wierbelstierm am leschte Summer hunn d'Situatioun nach verschlëmmert. Dausenden Haiser goufen zerstéiert a landwirtschaftleche Aker gouf iwwerschwemmt.

Dëst wier och de Grond, wisou d'Baueren net genuch Weess kënne Produzéieren, sot de Kim. Dofir fuerdert hien, datt een d'Landwirtschaft besser viru Naturkatastrophe schütze misst. Eng gutt Rekolt hätt "iewescht Prioritéit" esou zitéiert déi staatlech Noriichtenagence KCNA de Kim.

An den 90er Jore waren dausende vu Leit un enger Hongersnout gestuerwen. D'Populatioun huet laang ënner Liewensmëttelknappheet gelidden.