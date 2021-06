En Aktivist vu Greenpeace ass kuerz virum Match tëscht Frankräich an Däitschland mat engem Paraglider an der Allianz-Arena um Terrain gelant.

Déi Münchener Police huet elo annoncéiert, datt si géint den 38 Joer ale Member vu Greenpeace ermëttelen.

D'Ëmweltschutzorganisatioun huet sech och scho selwer zu Wuert gemellt an huet zouginn, datt de Stunt, dee vu ville Säite kritiséiert gëtt, net wéi geplangt ofgelaf ass. Greenpeace huet sech dann och dofir entschëllegt. Kritik gouf et ënner anerem vun der Uefa, déi et eng "récksiichtslos a geféierlech Aktioun" genannt hunn.

De Parachutist hätt d'Kontroll verluer, well hien a Kabele vun de Kameraen hänke bliwwe wier. Doropshin hätt hien awer nach Richtung Terrain gezunn, fir net an d'Tribünen ze crashen. De Mann gouf vun der Police verhaft.

© AFP © AFP

Weider mellt d'Police, datt zwou Persounen um Kapp blesséiert goufen an hu missten an d'Spidol ageliwwert ginn an dat een d'Maschinn vum Mann saiséiert huet.

De Protest huet sech géint den Sponsor vun der EM2020 Volkswagen geriicht. Greenpeace wëll, datt den däitschen Autoskonstrukteur ophält, fir Diesel- a Bensin-Gefierer ze bauen.