Et sinn den 22. Juli dëst Joer 10 Joer hier, dass den norwegesche Rietsextremist Anders Behring Breivik 77 Mënschen ëmbruecht huet.

Ënnert den Affer vill Kanner, déi op enger Insel an enger Vakanzekolonie waren. An e Manifest, dat de Breivik viru senger Dot verfaasst hat, huet och noweislech spéider, am Mäerz 2019, friemefeindlech Attentater an Neiséiland inspiréiert. Bis haut sinn an Norwegen déi, déi deemools iwwerlieft haten, mat engem Trauma konfrontéiert.

Och no 10 Joer muss déi haut 26 Joer jonk Astrid Hoem ëmmer erëm zréck op Utøya. Si muss géint dee krankhafte Friemenhaass a Rietsextremismus kämpfen, dee se bal mam Liewe hat misse bezuelen. A si muss den Teenager vun haut dovun erzielen, wéi se ëm hiert Liewen huet misse lafen, sech an enger Hiel hat misse verstoppt halen, wéi se geduecht huet, Norwege wier am Krich, wéi de Breivik op der entleeëner Insel ronderëm si Frëndinnen a Frënn ofgeschoss hat.

Astrid Hoem: Eng Persoun gouf an de Réck geschoss an et war esou géi do, si konnt sech net méi halen. Si ass ëmmer méi erofgerëtscht a sot: „So mengen Elteren, ech hätt se gär, well ech stierwen elo" an dunn huet se lass gelooss.

Déi jonk Schüler sinn 3 Deeg an engem Workshop op der Insel, fir méi iwwert de Rassismus gewuer ze ginn, dee sech an onse westleche Gesellschaften esou verankert huet.

De Breivik hat deemools an der Haaptstad Oslo virum Büro vum Premier eng Autosbomm gezünt, déi 8 Mënschen d'Liewe kascht hat. Duerno war en op d'Insel Utøya gefuer, wou eng Vakanzekolonie vun der sozialistescher Partei ënnerbruecht war. 69 hunn der do den 22. Juli 2011 misse stierwen. Als besiessenen Nazi war en der skurriller Konspiratiounstheorie verfall, dass déi Lénk d'Land verroden hätten an den Islam géifen Europa iwwerhuele loossen.

Astrid Hoem: Nom Attentat vum 22. Juli hat ech geduecht 10 Joer drop géife mer an enger Gesellschaft liewe mat manner Haass, Rassismus, Riets-Extremismus an ech wier schockéiert gewiescht, wann ech gewosst hätt, dass Rietsextremismus hei an Norwegen, awer och am Rescht vun Europa, nach méi staark gi wier wéi e war.

Kaja Hovden-Sjoeliech: Ech hat ni sou vill dru geduecht – et war eben eng Terrorattack a mengem Land – mee elo hunn ech d'Gefill, et war eng Terrorattack op mäi Vollek.



D'Zeie vun deemools an hir Erzielungen haut sinn eminent wichteg fir déi norwegesch Gesellschaft, well am Juli 2011 waren d'Autoritéite méi laang domat befaasst, z'analyséieren firwat d'Police deemools esou laang gebraucht hat, fir op Utøya ze kommen, amplaz sech mat der verwurrelter Weltusiicht vum Täter ze befaassen. An an deem Sënn ass Norwegen an och de Rescht vun Europa bis haut net geheelt.