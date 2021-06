Geschitt ass dat Ganzt nëmme Minutte virum Match Italien géint Schwäiz zu Roum.

Wéi et heescht, gouf d'Bomm an engem Smart beim Olympiastadion entdeckt, dat bei der Piazza Manchini. D'Bomm gouf entschäerft, virdru gouf déi komplett Plaz evakuéiert.

Wéi et de Medien no heescht, war d'Bomm geluecht ginn, fir engem Lokalpolitiker ze schueden. Him huet och den Auto gehéiert, wou d'Bomm drun oder dra war. Ob et en Zesummenhang tëscht dësem Virfall an der EM gëtt, ass onkloer.