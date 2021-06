Den 19. Juni soll dem Projet vum Kongress no, en nationale Gedenkdag ginn, deen un d’Enn vun der Sklaverei an Amerika erënnert.

D’Representantenhaus huet nom Senat och mat ganz breeder Majoritéit derfir gestëmmt. Elo feelt nach d’Ënnerschrëft vum President.

De 19. Juni 1865 hat e Generol vun den Uniounstruppen e Grupp vu Sklaven an Texas informéiert, dass se fräi wieren. Am Dezember vun deem Joer gouf en Zousaz-Artikel an deem Sënn an d’Verfassung ageschriwwen.