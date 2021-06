D'Police huet awer wéineg Hoffnung, datt een déi zwee aner Meedercher vun 13 a 14 Joer awer nach géif lieweg erëmfannen.

Déi Dräi waren e Mëttwoch am spéiden Nomëtteg zu Duisburg schwamme gaangen. Aenzeien, eng 20 Kolleege vun hinnen, no wiere si vun der Stréimung matgerappt ginn.

Dat 17 Joer alt Meedchen hätt een zwar nach konnt biergen, et ass awer méi spéit am Spidol gestuerwen. Mat Hëllef vun engem Helikopter konnt een d'Schwëmmerin am Waasser lokaliséieren. Et gouf vun engem Rettungsboot u Land bruecht an ënner Reanimatiounsmesuren an d'Spidol bruecht, wou et gestuerwen ass.

D'Hoffnung, fir déi zwou aner Frëndinnen nach ze fannen, "si gläich null", wéi e Reporter vun RTL Däitschland mellt, deen op der Plaz ass. D'Schëffer dierften och zanter de Moien nees an deem Beräich fueren, wat "en eendeitegt Zeechen ass" esou de Journalist weider.

Ronn 160 Mann vun de Rettungsdéngschter an de Pompjeeë war am Asaz, donieft den Helikopter an Taucher. No véier Stonnen um Mëttwoch den Owend gouf d'Sich ofgebrach, well et ze däischter gouf.