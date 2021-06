Der Bielefelder Police no sinn en Donneschdeg ëm d'Mëtteszäit zwee Mënschen zu Espelkamp, 50 Kilometer vu Bielefeld ewech, erschoss ginn.

Bei den Doudegen handelt et sech ëm e Mann an eng Fra. D'Dote sollen op zwou verschiddene Plaze geschitt sinn. Eng Persoun soll virun engem Wunnhaus getraff gi sinn, déi aner an enger Säitegaass beim Haus. Verschidde Medien hate bericht, datt an engem Haus an der Stad Schëss gefall wieren. Den Ament géif ee vun engem Amoklaf ausgoen, schreift d"Bild"-Zeitung. Dat wollt de Spriecher vun der Police awer net bestätegen.

Iwwer d'Hannergrënn vun der Ausernanersetzung ass nach näischt gewosst. Ob et sech ëm ee Familljendrama handelt, konnt de Policespriecher nach net soen. Et wier och onkloer, ob den Täter ee vun den Doudege wier oder ob hien nach op der Flucht wier.