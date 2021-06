Déi zwee tragesch Videoen weisen déi lescht 30 Sekonnen virum Opprall vun der Seelbunn beim Mottarone den 23. Mee. Dëst suergt awer fir hefteg Kritik.

OPGEPASST! DE VIDEO AM ARTIKEL WEIST BILLER, DÉI VERSCHIDDE PERSOUNE KÉINT SCHOCKÉIEREN, OCH WANN ALL PERSOUN AM VIDEO KOMPLETT ONKENNTLECH GEMAACH GOUF. KUCKEN OP EEGE VERANTWORTUNG!

Ermëttler publizéieren Video vum Seelbunn-Ongléck Déi zwee Videoen weisen déi lescht 30 Sekonnen virum Opprall vun der Seelbunn beim Bierg Mottarone den 23. Mee. Dëst suergt awer fir hefteg Kritik.

De Video, dee vun engem Iwwerwaachungssystem opgeholl gouf, ass vun de Carabinieri publizéiert ginn. Op de Biller gesäit ee wéi d'Gondel lues bei d'Statioun um Bierg Mottarone eropfiert a kuerz virdrun mat héijer Vitesse hannerzeg an d'Dall erofrutscht.

Um Schluss gesäit een dann, wéi d'Seelbunn bei engem Pilier sech dann iwwerschléit an eroffält. Am Video gesäit een och ee verzweiwelte Mataarbechter, deen vun der Statioun aus d'Ongléck mat ukucke muss.

Beim Ongléck ware jo 14 Persoune gestuerwen, dorënner 2 Kanner. Nëmmen e Jong vu 5 Joer hat iwwerlieft. Am Kader vun den Ermëttlungen gouf de Video am Ufank saiséiert.

Publizéiert gouf de Video vum ëffentlech-rechtleche Fernsee RAI an enger Partie Internetsäiten. Dëst huet bei de Leit an och bei Parlamentarier hefteg Kritik ausgeléist. Och de Parquet hält d'Publikatioun fir alles aneschtes wéi glécklech. De Video wier net emol de Famille vun den Affer gewisen, fir esou d'Leed net ze verschlëmmeren.