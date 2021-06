34 Fraen hunn an den USA eng Klo géint d'Porno-Plattform Pornhub agereecht, dat wéinst Opname vu Vergewaltegungen an anere Forme vu sexueller Gewalt.

Si geheien dem Mammenhaus MindGeek vir, mat Pornhub eng Maartplaz fir Kannerpornoen an "all aner Form" vu Sex, zu deem et net duerch géigesäitegt Averständnis kënnt, geschaaft ze hunn a fuerdere Schuedenersatz.

An hirer Klo bezeechne si MindGeek als "klassesch kriminell Entreprise", där hire Geschäftsmodell op dem Ausnotze vun Opname baséiert, déi sexuell Gewalt weisen. "An dësem Fall geet et ëm Vergewaltegung, net ëm Pornografie", heescht et an der Plainte. Pornhub wier warscheinlech "dat gréisste Lager vu Kannerpornografie an Nordamerika a wäit doriwwer eraus".

14 vun de Fraen, déi d'Klo agereecht hunn, wiere mannerjäreg gewiescht, wéi si, fir spéider op Pornhub verdriwwe Filmer, gefilmt goufen. Eng vun hinnen, d'Serena Fleites, huet bericht, datt si 2014 dohannert komm wier, datt "e sexuell eendeitege Video, an deem si plakeg ze gesinn ass", zu deem hiren deemolege Frënd si gedrängt hat, wéi si 13 Joer al war, ouni Zoustëmmung op Pornhub gelant wier. Pornhub hätt de Film eréischt erof geholl, nodeems si sech als Mamm ausginn hätt an dorop bestanen hat.

An der Tëschenzäit wieren d'Opname méi wéi eng Kéier vu verschidde User erof- an erëm eropgeluede ginn. Dofir hätt si ëmmer erëm op en Neits misse fuerderen, datt de Video erofgeholl gëtt. D'Affekote geheie MindGeek vir, d'Affer vu sexueller Gewalt an Ausbeutung enger Form vu Psychoterror mat Gewalt- an Doudesdroungen ze ënnerzéien.

Engem Bericht vun der "New York Times" no géife vill vun de 6,8 Milliounen nei Video pro Joer op Pornhub Kannermëssbrauch a Sex ouni Accord weisen. Dowéinst hate Visa a Mastercard am Dezember hir Zesummenaarbecht mat der Porno-Plattform agestallt.

Pornhub zielt eegenen Aussoen no all Dag 130 Milliounen User a wëll vun de Virwërf näischt wëssen, huet awer eng Rei Mesuren an der Lutte géint illegal Contenuen ugekënnegt.