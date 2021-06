Déi 44 afghanesch Staatsbierger ware mam Fliger vun Thessaloniki komm.

Bei der Kontroll vun engem Fluch vun Thessaloniki/Griicheland ass d'Bundespolizei Tréier en Donneschdeg de Mëtten op déi 44 Afghanen opmierksam ginn, déi onerlaabt agereest sinn. Alleguerten hu se wärend der Iwwerpréiwung hire Wonsch op Asyl fir d'Bundesrepublik Däitschland ausgedréckt.

Bei de Persounen handelt et sech ëm 9 Famillje mat Kanner. Si goufen a Strukturen zu Tréier an Hermeskeil ënnerbruecht.

An dësem Fall gëtt vun enger sougenannter "Sekundärmigratioun" geschwat. Dorënner ze verstoen, ass e Phenomen an der Europäescher Unioun, bei deem Flüchtlingen vun engem europäesche Memberstaat an een anere reesen. Dat leeft dacks onkontrolléiert of.