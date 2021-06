De Chauffer huet aus dem Auto eraus am US-Bundesstaat Arizona op d'Leit geschoss an dobäi eng Persoun ëmbruecht.

Ronn annerhallef Stonn soll den Automobilist der Police no an der Géigend vu Phoenix duerch d'Géigend gefuer sinn an aus der Fënster eraus op Passante geschoss hunn. Bei enger Verkéierskontroll konnt hie schliisslech gestoppt a festgeholl ginn. D'Motiv ass nach onkloer.

Nieft dem Doudesaffer goufen op d'mannst 3 Persounen duerch Kugele verwonnt. Op d'mannst 9 weider Mënsche goufen duerch Glassplitter liicht blesséiert. De Virfall huet vill Leit an der Géigend an Angscht versat.

An den USA kënnt et ëmmer erëm zu Ugrëffer mat Schosswaffe mat villen Doudeger a Blesséierten. Am kalifornesche San Jose hat e Mann Enn Mee am Depot vun enger Stroossebunn ëm sech geschoss an dobäi 9 Mënschen ëmbruecht. Am Abrëll huet en Ex-Mataarbechter an engem Verdeelerzenter vu Fedex an Indianapolis am Bundesstaat Indiana 8 Mënschen erschoss.

D'lescht Joer sinn dem Gun Violence Archive no iwwer 43.000 Mënschen am Land duerch Schosswaffen, Suiciden abegraff, ëmkomm. De President Joe Biden huet d'Gewalt duerch Schosswaffen am Abrëll als "Epidemie" an "international Schan" bezeechent. Viru kuerzem huet hie wuel Reegelverschäerfungen decidéiert, ma fir wäitreechend Reforme bräicht hien d'Zoustëmmung vum Kongress. Gesetzesvirstéiss scheiteren awer reegelméisseg um Widderstand vun de konservative Republikaner.