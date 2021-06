Et ass déi gréisste Saisi vu Boergeld vun der Douane dëst Joer. Den Auto war ënnerwee op Lëtzebuerg.

Wéi de Parquet vu Lille e Freideg matgedeelt huet, huet déi franséisch Douane den 10. Juni schonn ëmgerechent ronn eng Millioun Euro Boergeld a klenge Schäiner, Euro a Pënner, an engem Auto mat däitsche Placken saiséiert.

De Chauffer, dee am Nord-Pas-de-Calais koum, war eegenen Aussoen no op Lëtzebuerg ënnerwee. D'Sue louchen a Sportssacochen an der Mall. Déi ganz Saisi war, der Douane no, ronn 50 Kilo schwéier an d'Beamte waren knapp 12 Stonnen amgaangen, bis se déi iwwer 800.000 Pond an 3.500 Euro gezielt haten. D'Enquête muss elo weisen, woufir d'Geld bestëmmt war.