An den USA gëtt dësen 19. Juni eng éischte Kéier mat engem neien Nationalfeierdag "Juneteenth" un d'Enn vun der Sklaverei viru méi wéi 150 Joer erënnert.

Den US-President Joe Biden hat en Donneschdeg en deementspriechend Gesetz ënnerschriwwen. Den 19. Juni 1865 hat e Generol vun de Nordstaaten zwee Méint virum Enn vum amerikanesche Biergerkrich am Texas d'Fräiloossung vun alle Sklaven annoncéiert. Den Doud vum George Floyd hat zejoert mat der Black Lives Matter Beweegung eng nei Debatt iwwer Rassismus an d'Ierwen vun der Sklaverei an den USA ausgeléist.