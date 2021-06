De Risk fir e Biergerkrich wier, de Vereenten Natiounen no, reell.

An enger contraignanter Resolutioun hunn 119 Länner de Militärputsch am asiatesche Land verurteelt. Just Belarus huet dogéint gestëmmt. 36 Länner, dorënner déi zwee gréisst Waffeliwweranten fir de Myanmar, Russland a China, hu sech enthal.