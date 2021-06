Een Dag nodeems zu Antwerpen e Schantjen zesummegefall ass, goufen 3 Läichen aus den Debrise gebuergen.

Zwou weider Persoune ginn nach gesicht. Et soll sech ëm Aarbechter aus Portugal a Rumänien handelen, sou lokal Medieberichter. D'Nationalitéit vun den Doudesaffer ass nach net gekläert. 9 Mënsche goufe beim Ongléck e Freideg am Nomëtteg blesséiert.

D'Ursaach, wisou de Schantjen an de Koup gefall ass, ass nach net gewosst. Beim Gebai am Bau handelt et sech ëm eng Schoul.