D'Manifestatioun huet sech géint den Austrëtt vun der Tierkei aus der Istanbul-Konventioun géint Gewalt u Frae geriicht.

"Istanbul-Konventioun, mir gehéieren dozou", stoung op ville Plakater, mat deene d'Demonstrantinnen duerch de Quartier Maltepe marschéiert sinn. Mat hirem Protest wëllen d'Fraen erreechen, dass de President Erdogan seng Ukënnegung réckgängeg mécht, den 1. Juli aus der Istanbul-Konventioun auszetrieden. Dat hat hien am Mäerz per Dekret verfüügt.

D'Istanbul-Konventioun vum Europarot ass dat weltwäit éischt verbindlech Ofkomme vun där Zort a verlaangt, dass Moossname géint Gewalt am Stot, Vergewaltegung vu Fraen a géint weiblech Genitalverstümmelung ergraff ginn.

Déi 46 Staaten, déi ënnerschriwwen hunn, verflichte sech donieft, Fraen a Meedercher duerch eng strofrechtlech Verfolgung vun den Täter besser viru Gewalt ze schützen. Als Gewalt zielt dobäi net just physesch Gewalt, mä och geschlechtsspezifesch Diskriminéierung, Aschüchterung oder wirtschaftlech Ausbeutung.

Den Erdogan wëll mat senger Decisioun konservativen an islamistesche Kreesser an der Tierkei entgéintkommen. Als Grond hat hien ënner anerem genannt, d'Istanbul-Konventioun géif der Eenheet vun der Famill schueden a géif Scheedungen an Homosexualitéit fërderen.