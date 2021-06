Mat Spannung gëtt besonnesch op d'Resultater vum Rassemblement National ëm d'Marine Le Pen gekuckt.

D'Rietspopulisten hoffen eng éischte Kéier an hirer Geschicht eng Regioun fir sech gewannen ze kënnen.

D'Walen sinn déi lescht virun de Presidentiellen d'nächst Fréijoer an domadder dee leschte Stëmmungstest virum Enn vun der aktueller Amtszäit vum Emmanuel Macron.

48 Millioune Fransousen sinn opgeruff dëse Sonndeg hir Stëmm fir den éischten Tour ofzeginn an d'Conseillere fir d'Regiounen an d'Departementer fir déi nächst 6 Joer ze bestëmmen. Et gëtt mat enger Rekordabstentioun gerechent.

D'Regionalen ware wéinst Corona verréckelt ginn. Dëse Sonndeg muss all Wieler eng Mask un hunn an et muss ee säin eegene Bic matbréngen, fir d'Kräizercher ze maachen.

Den zweeten Tour ass den nächste Sonndeg.