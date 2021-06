Den John Bercow dréit den Tories de Réck fir an d'oppositionell Labour-Partei anzetrieden.

An engem Interview mam "Observer" kritiséiert de fréiere Speaker vum brittesche Parlament de konservative Parteichef Boris Johnson als "reaktionär, populistesch, nationalistesch an heiansdo souguer friemefeindlech". Dem Johnson seng Regierung misst ofgeléist ginn an nëmme Labour wier am Stand dat Zil z'erreechen. De laangjärege President vum "House of Commons" hat ënnert anerem seng kritesch Haltung vis-a-vis vum Brexit ni wierklech verstoppt. Seng faarweg Krawatten a seng markant Order-Appeller hunn aus him eng Zort Polit-Star gemaach.