Bei der Läich, déi e Sonndeg am Oste vum Land fonnt gouf, géif et sech éischten Ermëttlungen no ëm de Jürgen Conings handelen, sou de belsche Parquet.

Wéi et schéngt, huet de 46 Joer alen Zaldot sech erschoss. Deen als rietsextrem a geféierlech agestuufte Beruffszaldot war Mëtt Mee ënnergedaucht, nodeems hien ënnert anerem e bekannte belsche Virolog menacéiert hat an domadder gedreet hat, eng Moschee z'attackéieren. Zanterhier huet all Spuer vun him gefeelt. Interpol a Lëtzebuerger Spezialunitéiten hate sech un der Sichaktioun vum Conings bedeelegt, deem versichte Mord an engem terroristesche Kontext virgeworf gouf. Hie war ee vu ronn 30 Membere vun der belscher Arméi, déi offiziellen Informatiounen no, vum Geheimdéngscht wéinst rietsextremen Usiichten iwwerwaacht gouf. Dowéinst stoung de Conings och op der Lëscht vun der belscher Antiterror-Agence Ocam. Déi belsch Arméi hat 2020 scho Strofen u hie verhaangen an eng Plainte gemaach, ouni Succès. Als Formateur fir Auslandsasätz hat hie weiderhin Zougang zu Waffen.