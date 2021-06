An der Gemeng Beauraing, an der Wallonie, gouf et an der Nuecht op e Sonndeg en Tornado, dee fir ganz grousse Schued gesuergt huet.

Op de Biller gesäit een Haiser, déi keen Daach méi hunn; Fënsteren, déi futti sinn; Beem a Stroummasten, déi ëmleien an Debrisen, déi duerch Wise geblose goufen. Vun den Autoritéiten heescht et, 92 Haiser wiere schro beschiedegt ginn, an engen 10 Stéck kéint een net méi wunnen.



17 Mënsche goufe liicht blesséiert. 13 ënnert hinne souzen op der Terrass vun engem Café, wéi den Tornado passéiert ass.