Leschte Mëttwoch waren zu Duisburg 3 Meedercher an de Rhäin schwamme gaangen a vun der Stréimung matgerappt ginn.

E 17 Joer aalt Meedchen konnt relativ séier gebuerge ginn, ma ass awer méi spéit am Spidol gestuerwen. No enger grousser Sichaktioun ouni Succès gouf et kaum nach Hoffnung déi 2 Frëndinne lieweg ze fannen.

De Weekend goufen an Holland 2 Waasserläichen entdeckt, wéi d'Police Duisburg e Méindeg matgedeelt huet. Ob et sech dobäi ëm déi zanter Mëttwoch vermëssten 13 a 14 Joer al Meedercher handelt, ass nach onkloer.

Weider Persounen erdronk

An et koum an de leschten Deeg zu weidere Schwammaccidenter bei eisen däitschen Noperen. En Donneschdeg waren 2 Mënschen am Alter vun 71 an 43 Joer an der Ostsee erdronk. A Baden-Württemberg war e 26 Joer ale Mann mat senge Kolleegen an e Séi schwammen an ass dobäi ënnergaangen. Daucher hunn hien an 12 Meter Déift fonnt, ma all Hëllef sollt ze spéit kommen. Och am Karlssee zu Heilbronn ass e jonke Mann vun 22 Joer erdronk. Am Achterdieksee a Bremen si bannent 1 Woch 2 Persounen erdronk, dat jéngst Affer hat eréischt 15 Joer.

Gléck hat dogéint e Kand virun e puer Deeg zu Gerolstein an enger Schwemm, dat vun anere Gäscht a leschter Sekonn gerett gouf.