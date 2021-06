Si hu sech an enger gemeinsamer Erklärung "seriö besuergt" iwwert d'Handele vu Peking an der Regioun Xinjiang, zu Hongkong wéi och am Tibet geäussert.

Déi chinesesch Regierung misst der UN-Mënscherechtskommissärin Michelle Bachelet an aneren onofhängege Beobachter "direkten, ëmfaassenden an ongehënnerten Zougang" an d'Regioun Xinjiang ginn, huet et an engem vun der kanadescher Botschafterin Leslie Norton bei der 47. Sëtzung vum UN-Mënscherechtsrot en Dënschdeg virgeliesene Schreiwes geheescht.

"Glafwierdeg Berichter deiten dorop hin, datt méi wéi eng Millioun Mënschen zu Xinjiang willkürlech inhaftéiert goufen an datt et eng wäit verbreet Iwwerwaachung gëtt, déi onverhältnesméisseg op Uiguren a Membere vun anere Minoritéiten ofziilt an d'Grondfräiheeten an déi uiguresch Kultur aschränkt," heescht et an der Erklärung. Peking misst der "willkürlecher Inhaftéierung" vun Uiguren an anere muslimesche Minoritéiten een Enn setzen.

D'Mënscherechtsorganisatioun Amnesty International huet gefuerdert, datt konkret Moossnamen als Suite op d'Erklärung missten decidéiert ginn.

Peking streit d'Reprochen of. De chinesesche Botschafter huet sengersäits kuerz virum Norton eng Erklärung am Numm vun engem Grupp vu Staate virgelies, déi sech "zudéifst besuergt iwwert déi uerg Mënscherechtsverletzunge géint déi indigen Bevëlkerung a Kanada" geäussert hunn. "Historesch gesinn huet Kanada d'Urawunner vu sengem Land beklaut, ëmbruecht an hir Kultur ausgerott", huet et am Schreiwes vu China geheescht. Zu den Ënnerstëtzer zielen ënnert anerem Belarus, den Iran, Nordkorea, Russland, Syrien a Venezuela.

D'Sëtzung vum UN-Mënscherechtsrot dauert nach bis den 13. Juli.