Dat hätt Auswierkungen op d'Mënschen an d'ekologesch Systemer, déi net méi réckgängeg kéinte gemaach ginn.

An engem neie Rapport, vun deem der franséischer Noriichtenagence AFP e 4.000-Säite-laangen Entworf virläit, schreift den IPCC: bei enger Äerderwiermung vun 2 Grad wiere 420 Millioune Mënschen zousätzlech dem Risiko vu Canicullen ausgesat, d'Drénkwaasser géing knapp ginn, Recolte moer ausfalen, Stied laanscht Küst iwwerschwemmt ginn a bis 2050 kéinten 80 Millioune Mënsche méi dem Hongerrisiko ausgesat ginn. Masseweis Mënsche géingen deplacéiert ginn, an dobäi géingen déi Länner am meeschte leiden, déi am mannsten zum Klimawandel bäidroen. Ma och an Europa wäerten d'Konsequenzen ze spiere sinn, et misst ee sech op Iwwerschwemmungen astellen.

Am Paräisser Klimaaccord hunn d'Staate weltwäit sech engagéiert, d'Äerderwiermung op ënner 2 Grad, am Beschten 1,5 Grad par Rapport zu virun der Industrialiséierung ze limitéieren. Aktuell steiert d'Äerd awer op 3 Grad zou. "D'Liewen op der Äerd ka sech vun engem drastesche Klimaopschwong erhuelen, andeems nei Aarten entstinn an nei Ekosystemer geschaaft ginn", esou de Weltklimarot, "d'Mënschen awer net".

700 Experte schaffen um IPCC-Rapport, deen am Februar soll verëffentlecht ginn.