Den ungaresche Premierminister Viktor Orban wëll e Mëttwoch den Owend net beim Match Däitschland géint Ungarn dobäi sinn.

Wéi d'DPA mellt, hätt den Orban seng Rees op München kuerzfristeg ofgesot, wuel wéinst der Kritik vun der Stad géigeniwwer senger Politik. D'Stad München hat eng Demande gemaach, de Stadion wärend dem Match an de Reeboufaarwen ze beliichten, a Solidaritéit mat der LGBT-Communautéit an Ungarn, d'Uefa huet dat allerdéngs refuséiert.

Den däitschen Ausseminister Heiko Maas huet e Mëttwoch op Twitter geschriwwen, d’Uefa hätt dat falscht Signal geschéckt mat hirer Decisioun. Um Futtballterrain géing et net ëm Politik goen, dat wier richteg, ma et géing ëm Mënschen, ëm Fairness an Toleranz goen.

Es stimmt, auf dem Fußballplatz geht’s nicht um Politik. Es geht um Menschen, um Fairness, um Toleranz. Deshalb sendet die @UEFA das falsche Signal. Aber man kann heute ja zum Glück trotzdem Farbe bekennen - im Stadion und außerhalb😉. #loveislove #MuenchenMachEsTrotzdem https://t.co/hgQkc51UHp — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) June 23, 2021

