Wéi d'Cheffe e Mëttwoch bekannt ginn hunn, sinn hir Bankkonte vun der Police agefruer ginn an hiert Personal gouf festgeholl.

Dat Ganzt am Kader vum neie Sécherheetsgesetz an Hongkong, mat deem China seng Kontroll iwwert d'Verwaltungszon virun engem Joer vergréissert huet. De Patron vun der Zeitung Jimmy Lai ass am Prisong, hie war eng vun den éischte Persounen, déi ënnert dem Sécherheetsgesetz festgeholl gouf. D'lescht Woch gouf et eng Perquisitioun an der Redaktioun, bei där 6 Journaliste festgeholl goufen.