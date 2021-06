De Grënner vun der McAfee-Antivirus-Software hat am Prisong op seng Ausliwwerung an d'USA gewaart. Hei souz hie wéinst Steierhannerzéiung.

Der Police no gouf den IT-Expert John McAfee e Mëttwoch dout a senger Zell an engem Prisong zu Barcelona fonnt ginn. De Justizministère a Spuenien betount, dass alles op e Selbstmord hindeit. Méi fréi am Dag hat dat héchst spuenescht Geriicht eng Ausliwwerung wéinst Steierhannerzéiung an d'USA accordéiert.

Zënter Oktober souz de 75 Joer ale McAfee am Prisong. Hie gouf vun der Police um Fluchhafen El Prat festgeholl. Hie wollt e Fliger an d'Tierkei huelen. Bei der Steierhannerzéiung soll et ëm ronn 4 Milliounen US-Dollar goen. Och soll hien de Gewënn aus dem Handel vu Kryptowärung net deklaréiert hunn, hei geet et ëm 23 Milliounen US-Dollar.

McAfee gëllt jo reegelrecht als Pionéier vun der Sécherheetssoftware. 1992 hunn 300 vun de 500 gréissten amerikanesche Firmae McAfee-Lizenze kaf. 1996 louch d'Verméige vun der Firma bei ronn 100 Milliounen US-Dollar.