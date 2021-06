Éier se op Bréissel flitt, hält d’Bundeskanzlerin Angela Merkel nach hir viraussiichtlech l3scht Regierungserklärung am Bundestag zu Berlin.

Am September si jo Walen an Däitschland, wou Si net méi wäert untrieden. E Mëttwoch huet d’Merkel bei enger Froen-Stonn vun de Bundestags-Deputéierten e relativ niichter Fazit gezunn vun hirer Klima-Politik. D’Zäit géif onheemlech enk ginn an der Lutte géint de Klimawandel.

En neit Klimaschutz-Gesetz steet en Donneschdeg am Nomëtteg zu Berlin iwwerdeems zum Vott. Dëst gesäit en Reduzéiere vun den CO2-Emissioune vun 65% bis 2030 vir an eng Klimaneutralitéit bis 2045.