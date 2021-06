Enn Mee ware schonn op engem Terrain zu Kamloops déi stierflech Iwwerreschter vun 215 indigene Kanner entdeckt ginn.

A Kanada sinn op engem Terrain an der Géigend vun engem fréiere kathouleschen Internat fir Kanner vun Urawunner op en Neits honnerten anonym Griewer entdeckt ginn. Esou vill net gekennzeechent Griewer wäre bis ewell nach ni fonnt ginn, sou déi indigen Gemeinschaft Cowessess an d'Federatioun vu souveränen indigenen Natiounen (FSIN) e Mëttwoch. En Donneschdeg solle weider Informatiounen zu den Ausgruewungen an der Provënz Saskatchewan matgedeelt ginn.

Enn Mee ware schonn op engem Terrain vun engem fréiere kathouleschen Internat an der Géigend vun der Stad Kamloops an der Provënz British Columbia déi stierflech Iwwerreschter vun 215 indigene Kanner entdeckt ginn. UN-Mënscherechtsexperten hunn doropshin eng ëmfaassend Opklärung vun den Hannergrënn gefuerdert. Fuerderungen un de Vatikan, sech ze entschëllegen an all d'Dokumenter zu de Virgäng erauszeginn, sinn net beäntwert ginn.

A Kanada ware vun 1874 u ronn 150.000 Kanner vun Urawunner a gemëschte Koppele vun hire Famillen an hirer Kultur getrennt ginn an a kierchlech Heemer komm, fir si esou zu enger Upassung un déi wäiss Majoritéitsgesellschaft ze zwéngen. Vill vun hinne goufen an Heemer mësshandelt a sexuell mëssbraucht. Aktuellen Informatiounen no sinn op d'mannst 3.200 vun dëse Kanner gestuerwen, déi meescht un Tuberkulos.

Vill indigen Gemeinschafte maachen d'Heemer, déi ganz Generatioune gepräägt hunn, haut fir sozial Problemer wéi Alkoholismus oder Gewalt am Stot verantwortlech.