Bis ewell ass et den Autoritéiten nach net gelongen, fir d'Déier anzefänken.

En Elefant, dee vu sengem Trupp verstouss gouf, huet an Zentral-Indien bannent zwee Méint schonn op mannst 16 Mënschen ëmbruecht.

Dat männlecht Deier ass tëscht 15 a 16 Joer al. Zanter der Trennung vum Grupp suergt e fir Onrou, wéi den Responsabelen fir Déierenschutz an der Regioun der Noriichtenagence AFP gesot huet. D'Autoritéiten géifen permanent probéieren den Elefant fir säin eegenen Schutz ze fannen, mä hie géif sech ëmmer nees duerch d'Bascht maachen.

En Dënschdeg hat en eng eeler Koppel mat sengem Rüssel opgehuewen an geschleidert, bis d'Persounen dout waren. Dem Déiereschützer no géif d'Déier Mënschen awer just attackéieren, wann en sech provozéiert géing fillen. Den Ament géif den Elefant probéieren nees bei sengem Trupp akzeptéiert ze ginn.