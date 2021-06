180 Mënschen goufen iwwerdeems blesséiert.

Op mannst 64 Persoune sinn an Ethiopien op engem Maart am Krichsgebitt Tigré ëm d'Liewe komm, wéi déi ethiopesch Arméi Loftattacken duerchgefouert hat. Dem Militär no wär d'Attack géint rebellesch Kämpfer gemënzt gewiescht. 180 Mënsche goufen iwwerdeems blesséiert.