Zu Minneapolis an den USA, gëtt um Freideg d'Strof bekannt fir de Polizist, dee fir den Doud vum George Floyd responsabel ass.

Hie gouf am Abrëll schëlleg gesprach a riskéiert op d'mannst 13 Joer Prisong. De Polizist hat dem Floyd jo minuttelaang de Knéi an d'Genéck gedréckt. 3 aner Polizisten déi dobäi waren, kréien am August de Prozess gemaach.

Den Doud vum George Floyd hat massiv Protester géint Rassismus a Policegewalt géit Schwaarzer ausgeléist.