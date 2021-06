Wéinst falschen Aussoen huet en Geriicht zu New York dem Donald Trump sengem Affekot Rudy Giuliani seng Affekote-Lizenz ofgeholl.

An der Argumentatioun heescht et, den Giuliani hätt am Zesummenhang mam Donald J. Trump senger Wal-Néierlag am Joer 2020, noweislech falsch an irritéierend Aussoe géintiwwer ënnert anerem Geriichter an an der Ëffentlechkeet gemaach.

D'Aussetze vu senger Lizenz bezitt sech op seng Aarbecht am Bundesstaat New York.

De 77 Joer alen Giuliani ass och eng zentral Figur an der Ukrain-Affär, wéinst där et och Perquisitioune vum FBI an der Wunneng vum Giuliani gouf.