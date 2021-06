An de Schoule soll weider getest ginn an de Mask soll weider verflichtend sinn.

Sou wéi et de Moment ausgesäit emol bis d‘Fréijoer d‘nächst Joer, mengt de President vum Robert-Koch-Institut, de Lothar Wieler.

Zwee Grënn nennt de Wieler dofir: et wéilt een d‘Infektiounszuelen niddreg halen, och d‘Kanner kéinte méi uerg krank ginn. An d‘Schoule sollten opbleiwen. Hie rechent och mat méi héijen Infektiounszuelen an de Schoulen wéinst der Delta-Variant.

Wat d‘Impfunge bei de Kanner ugeet, seet de Wieler, datt dat en emotionale Sujet wier. D‘STIKO, déi Stänneg Impfkommissioun an Däitschland, recommandéiert de Vaccin just explizitt fir Kanner mat Virerkrankungen. Dat géif d‘Impfbereetschaft net méi grouss maachen, sou de Lothar Wieler.

Hei am Land gëtt d‘Corona-Impfung fir all d‘Kanner vun 12 Joer u vum "Conseil supérieur des maladies infectieuses" recommandéiert. Nach sinn d‘Kanner awer net un der Rei.