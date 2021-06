Bei enger Messerattack goufen e Freideg am Zentrum vu Würzburg 3 Persoune vun engem Mann ëmbruecht a weiderer blesséiert.

De presuméierten Täter gouf am Beräich vun der Barbarossaplaz vun der Police iwwerwältegt a festgeholl. Hie soll mat engem Schoss an d’Been gestoppt gi sinn.

Et gi keng Hiweiser op weider Täter, wéi d'Police géint 19.30 Auer matgedeelt huet.

Wir haben einen Tatverdächtigen festgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen zweiten Täter. Es besteht KEINE Gefahr für die Bevölkerung! Bitte haltet euch mit Mutmaßungen zurück - weitere Informationen folgen — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) June 25, 2021

D’Police, déi géint 17 Auer iwwer d'Dot informéiert ginn ass, huet den Tatort ofgespaart. Iwwer d'Motiver ass bis ewell näischt bekannt. De Mann hätt wallos op d'Passanten agestach, heescht et. Informatiounen no soll et sech beim Täter ëm ee 24 Joer ale Somalier handelen, deen zu Würzburg wunnt.

Verschidde Medie schwätze vu bis zu 6 deels uerg Blesséierten. D'Police huet 3 Doudesaffer confirméiert.

Fakten statt Spekulationen: durch den Angriff eines 24-jährigen Somalier kamen drei Menschen zu Tode, weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Der in Würzburg wohnenede Mann wurde durch eine Polizeikugel getroffen, befindet sich aber außer Lebensgefahr. #WUE2506 — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) June 25, 2021

De bayreschen Inneminister Joachim Herrmann ass op d'Plaz gereest, fir sech e Bild vun der Situatioun ze maachen. De Bayresche Ministerpresident Markus Söder huet iwwerdeems op Twitter Merci gesot fir dat "beherzte Eingreifen vieler Bürger, die sich dem mutmaßlichen Angreifer entschlossen entgegenstellten".