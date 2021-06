Den Helikopter vum kolumbianesche President Ivan Duque ass an der Géigend vun der Grenz zu Venezuela beschoss ginn.

"Dat ass eng feig Attack, et kann een d'Aschosslächer an der Presidentemaschinn gesinn", sou den Duque e Freideg. Blesséierter gouf et beim Virfall keng. Säi Sécherheetsdéngscht an d'Bauweis vum Helikopter hätte verhënnert, datt de Virfall déidlech ausgaangen ass, sou de President weider.

Den Duque war zesumme mam Verdeedegungs- an Inneminister um Wee vum Uert Sardinata an der Provënz Norte de Santander an d'Stad Cucuta un der Grenz zu Venezuela, wéi den Helikopter attackéiert ginn ass. Och de Gouverneur vun der Provënz war mat u Bord.

Op Biller, déi vum Presidentebüro publizéiert goufen, waren Aschosslächer um Helikopter ze gesinn. "Mir loossen eis net vu Gewalt oder Terrorattacken aschüchteren", sou den Duque. "Eise Staat ass staark, a Kolumbien ass staark genuch, fir dëser Zort vu Bedrohung ze begéinen." Hien hätt d'Sécherheetsautoritéiten beoptraagt, déi Verantwortlech vun der Dot ze verfollegen.

Vertrieder vun der US-Regierung, der Uno an der EU hunn de Beschoss vum Helikopter vum President schaf verurteelt.

Et war deen éischten Ugrëff op e kolumbianesche President zanter knapp 20 Joer. 2003 hat d'Farc eng Attack op den deemolege President Alvaro Uribe verübt. Bei der Explosioun kuerz virun der Landung vum Fliger mam President ware 15 Mënsche gestuerwen a 66 weiderer blesséiert ginn.