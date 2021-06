An der Ëmgéigend vu Stroossbuerg ass et an der Vergaangenheet ëmmer nees wéinst engem Geothermie-Kraaftwierk zu Äerdbiewe komm.

Den Zentrum vum Äerdbiewe mat enger Stäerkt vun 3,9 louch nërdlech vu Stroossbuerg, dat hunn d'Autoritéiten e Samschdeg matgedeelt. D'Äerdstéiss e Samschdeg de Moien um 5 Auer ware warscheinlech an engem Ëmkrees vun 20 Kilometer ze spieren. E puer Minutten drop huet d'Äerd nach emol mat enger Stäerk vun 2,4 geziddert. #Séisme 6km NW de Strasbourg (Bas-Rhin, France - à 5:00 heure locale le 26/06/2021 , ML=4,3) selon CEA-DASE.



Témoignez sur https://t.co/LcAb9Eln8T pic.twitter.com/QGoZqsCbji — FranceSeisme (@FranceSeisme) June 26, 2021 "Dat ganzt Haus huet fir e puer Sekonne gewackelt", esou huet den Alain Fontanel, Chef vun der Oppositioun am Stroossbuerger Staatsrot, op Twitter geschriwwen. Beim Äerdbiewe vun e Samschdeg handelt et sech ëm dat stäerkst Biewen, dat an de vergaangene Méint an der Grenzregioun zu Däitschland ze spiere war.



An der Ëmgéigend vu Stroossbuerg gouf et an der Vergaangenheet ëmmer nees Äerdbiewen, dat wéinst engem Geothermie-Kraaftwierk, wat mëttlerweil gestoppt ginn ass. Weider Detailer am Artikel vun RTL 5minutes.