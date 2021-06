An dëse Rapporte geet et ëm onbekannt Fluchobjeten, déi vum Militär detektéiert goufen.

D'US-Geheimdéngschter hunn d'Ufo-Rapporten, déi mat grousser Spannung erwaart goufen, public gemaach.

Ronn 140 esou Objete wieren am Himmel an deene leschten zwee Joerzéngte gesi ginn, ass an den Dokumenter ze liesen. D'Regierung kéint sech bei dëse Fäll net erklären, ëm wat et sech kéint gehandelt hunn.

Et géing keng Hiweiser ginn, dass geheim Technik, zum Beispill aus China oder Russland, oder awer och ausserierdesch Objeten kéinten de Grond sinn. Dat géing sech awer och net ausschléisse loossen, heescht et am Rapport.