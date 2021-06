Dräi Doudeger a fënnef Schwéierblesséierter: De Schock no der Messerattack am Zentrum vu Würzburg ass grouss.

No der Messerattack am Zentrum vu Würzburg ass d'Motiv vum presuméierten Täter weider onkloer. E Freideg den Owend hat e 24 Joer ale Mann wuel wallos op Mënschen agestach a weiderer schwéier blesséiert. D'Enquête leeft nach an all Richtungen, heescht et vun den Autoritéiten um Samschdeg. Wéi d'Bildzeitung awer mellt, hätt d'Police an engem Heem fir Leit ouni Daach iwwert dem Kapp, do war de 24 Joer ale Mann aus dem Somalia ënnerbruecht, Propagandamaterial vun der Terrorgrupp IS fonnt.

Och de psycheschen Zoustand vum Mann spillt eng Roll bei den Ermëttlungen. Hie soll eréischt virun e puer Deeg a psychiatrescher Behandlung gewiescht sinn, dat hat de bayresche Inneminister schonn e Freideg matgedeelt.

E Samschdeg am Nomëtteg wëllen d'Ermëttler d'Ëffentlechkeet iwwer weider Eenzelheeten informéieren. Geplangt ass um 15 Auer eng Pressekonferenz vun der Police gemeinsam mam Inneminister Joachim Herrmann.

Wir beenden unsere Einsatzbegleitung zu dem Einsatz in #Würzburg. Nach wie vor befinden sich zahlreiche Kräfte vor Ort. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Tat laufen. Wir bedanken uns für die zahlreichen Hinweise, die uns erreicht haben! #WUE2506 — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) June 25, 2021

"D'Dot ass net ze faassen a schockéierend", sou de bayresche Ministerpresident Markus Söder. Bayern géif ëm d'Affer traueren. "Mir baangen, bieden an hoffe mat de Blesséierten an de Familljememberen." E besonnesche Merci huet den CSU-Chef un déi Bierger geriicht, déi e Freideg am Zentrum vun der Stad versicht hätten, de presuméierten Täter ze stoppen an a Schach ze halen: " Dat war e ganzt beandrockend Engagement." Elo missten d'Ëmstänn vun der Dot an d'Motiver gekläert ginn.

Och de Bundespresident Frank-Walter Steinmeier huet sech déif getraff gewisen.