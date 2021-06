Am republikanesch regéierte Staat soll d'Gaskummer d'Gëftsprëtz, mat där et rezent Problemer gouf, ersetzen.

2014 gouf et am Arizona déi lescht Hiriichtung. Deemools hat de verurteelten zweefach Mäerder Josph Woods d'Gëftsprëtz kritt, ma dës huet net richteg gewierkt. Zwou Stonne laang huet hien ënner Quale mam Doud gekämpft. Zanterhier gouf am Wüüstestaat keng Persoun méi higeriicht. Dat soll sech awer elo änneren, well een op eng nei al Method zeréckgräift. Wéi déi brittesch Zeitung "Guardian" mellt, wëll een nees d'Gaskummer aféieren, déi Joerzéngten net méi genotzt gouf.

D'Autoritéite sinn iwwerzeegt, datt si dës Method "ziviliséiert" an "human" wäerten hikréien. An de leschte 50 Joer war an den USA d'Gëftsprëtz dominant, well dës als "séier", "technesch" a "medezinesch" ugesi war. Aktuell waarden an den USA eng 2.500 Mënschen op hir Doudesstrof, 2019 goufen 22 Verbriecher higeriicht.

Am fréieren 20. Joerhonnert haten d'USA schonn eng Kéier d'Gaskummer agefouert. D'Iddi dohannert war, datt de Verurteelten aschlofe sollt, ouni äusserlech Blessuren. Ma an der Gaskummer geet dëst awer net séier, et dauert Minutten, bis et passéiert ass. Och déi aner Methoden, wéi den elektresche Stull oder d'Gëftsprëtz, waren alles anescht wéi perfekt an et koum ëmmer nees zu Pannen, déi zu engem luesen a qualvollen Doud gefouert hunn.

Aktuell hunn nach 27 US-Bundesstaaten d'Doudesstrof an ëmmer méi schafe se of. Wat den Drock, op déi, déi dru festhalen, erhéijen. Verschidde Staaten hunn awer kloer gemaach, datt si dobäi bleiwe wëllen. Nieft Arizona setzt op de System, deen och d'Nazien am zweete Weltkrich genotzt hunn: D'Gaskummer. Am South Carolina gëtt de "Firing sqaud" nees agefouert. Iwwregens dee bis elo Leschten, deen an den USA an d'Gaskummer koum, war den Däitschen Walter LaGrand. Hie gouf 1999 mat Blosaier, am zweete Weltkrich nach ënner "Zyklon B" bekannt, ëmbruecht.

Aner Bundesstaate gesinn dëst awer anescht. Am Mäerz dëst Joer huet Virginia als éischten fréiere "Südstaat" d'Doudesstrof ofgeschaaft. E grousse Problem ass, datt ëmmer nees Leit, déi zum Doud verurteelt waren, aus dem Prisong kommen, well sech erausgestallt huet, datt si onschëlleg sinn. D'Majoritéit vun hinne sinn Afroamerikaner.